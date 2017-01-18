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    Египетский футболист включен в список террористов

    Власти Египта подозревают Мохаммеда Абутрику в финансировании запрещенной в стране организации

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Суд в Египте включил бывшего футболиста Мохаммеда Абутрику в список людей, связанных с терроризмом. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си,  об этом сообщил адвокат спортсмена.

    По его словам, власти подозревают футболиста в финансировании запрещенной в стране организации "Братья-мусульмане". Организация была признана террористической в конце 2013 года.

    Адвокат заявил, что он будет добиваться пересмотра этого решения.

    Абутрика отрицает, что он, его компания или деловые партнеры когда-либо финансировали запрещенную организацию.

    Согласно принятому в 2015 году антитеррористическому закону страны, людям, включенным в список, запрещается путешествовать, а их активы и паспорта могут быть конфискованы.

    Правительство заморозило активы Абутрики еще в 2015 году. Защита футболиста пытается добиться разморозки активов.

    Абутрика - один из самых успешных африканских футболистов своего поколения. Он закончил свою карьеру в 2013 году.

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