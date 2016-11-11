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    Эдвин ван дер Сар стал генеральным директором "Аякса"

    46-летний голландец был назначен на новую должность во время заседания совета директоров клуба

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Бывший вратарь сборной Нидерландов по футболу Эдвин ван дер Сар назначен генеральным директором амстердамского "Аякса".

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

    46-летний голландец был назначен на новую должность во время заседания совета директоров клуба, которое состоялось в пятницу.

    Ван дер Сар выступал за "Аякс" с 1990 по 1999 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Нидерландов, победителем Лиги чемпионов. Также он становился четырехкратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в составе "Манчестер Юнайтед".

    Голкипер провел 130 матчей за сборную Нидерландов, что является рекордом национальной команды.

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