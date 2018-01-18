Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Нападающий Эдинсон Кавани повторил рекорд Златана Ибрагимовича по голам за "ПСЖ" во всех официальных турнирах.

Как сообщает Report, 31-летний Кавани отличился на 21-й минуте домашнего матча 21-го тура французской Лиги 1 с "Дижоном", сделав счет 3:0. Этот мяч стал для Кавани 156-м в составе парижского клуба. Столько же на счету шведского форварда Златана Ибрагимовича, ныне выступающего за "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что всего Кавани забил 20 голов в 20 матчах текущего сезона Лиги. Менеджером Уругвайского футболиста является его брат, бывший нападающий ФК "Кешля" и "Нефтчи" Вальтер Гуглемон.