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    Эдинсон Кавани повторил рекорд Златана Ибрагимовича

    Уругвайский футболист забил 156-й гол за ПСЖ

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Нападающий Эдинсон Кавани повторил рекорд Златана Ибрагимовича по голам за "ПСЖ" во всех официальных турнирах.

    Как сообщает Report, 31-летний Кавани отличился на 21-й минуте домашнего матча 21-го тура французской Лиги 1 с "Дижоном", сделав счет 3:0. Этот мяч стал для Кавани 156-м в составе парижского клуба. Столько же на счету шведского форварда Златана Ибрагимовича, ныне выступающего за "Манчестер Юнайтед". 

    Отметим, что всего Кавани забил 20 голов в 20 матчах текущего сезона Лиги. Менеджером Уругвайского футболиста является его брат, бывший нападающий ФК "Кешля" и "Нефтчи" Вальтер Гуглемон.

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