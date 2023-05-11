О нас

Эдин Джеко забил 400 голов за карьеру

Эдин Джеко забил 400 голов за карьеру Боснийский нападающий "Интера" Эдин Джеко забил 400 голов с учетом выступлений за клубы и сборную.
Футбол
11 мая 2023 г. 22:54
Эдин Джеко забил 400 голов за карьеру

Боснийский нападающий "Интера" Эдин Джеко забил 400 голов с учетом выступлений за клубы и сборную.

Как передает Report, накануне нападающий сборной Боснии и Герцеговины и "Интера" отметился забитым мячом в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Миланом". Игра завершилась в пользу "Интера" со счетом 2:0.

Для Джеко этот забитый мяч стал четырехсотым за все время, включая выступления за клубы и национальную команду. Карьеру нападающий начал в боснийском "Железничаре", откуда он перебрался в чешский "Теплице".

Следом форвард перешел в "Вольфсбург", а потом - в "Манчестер Сити". Из английского клуба нападающий перебрался в "Рому", с лета 2021 года он представляет "Интер".

Чаще всего Эдин Джеко забивал за "Рому" - 119 голов в 260 матчах. На втором месте - "Вольфсбург" (85 голов в 142 играх). За сборную нападающий забил 64 гола в 127 матчах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Edin Ceko peşəkar karyerasında 400-cü qolunu vurub

Экслюзивные новости

Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
11 мая 2023 г. 18:20
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
11 мая 2023 г. 18:05
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
11 мая 2023 г. 13:02
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
11 мая 2023 г. 12:20
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
10 мая 2023 г. 14:04
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
8 мая 2023 г. 12:54
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
7 мая 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi