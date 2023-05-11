Эдин Джеко забил 400 голов за карьеру

Боснийский нападающий "Интера" Эдин Джеко забил 400 голов с учетом выступлений за клубы и сборную.

Боснийский нападающий "Интера" Эдин Джеко забил 400 голов с учетом выступлений за клубы и сборную.

Как передает Report, накануне нападающий сборной Боснии и Герцеговины и "Интера" отметился забитым мячом в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Миланом". Игра завершилась в пользу "Интера" со счетом 2:0.

Для Джеко этот забитый мяч стал четырехсотым за все время, включая выступления за клубы и национальную команду. Карьеру нападающий начал в боснийском "Железничаре", откуда он перебрался в чешский "Теплице".

Следом форвард перешел в "Вольфсбург", а потом - в "Манчестер Сити". Из английского клуба нападающий перебрался в "Рому", с лета 2021 года он представляет "Интер".

Чаще всего Эдин Джеко забивал за "Рому" - 119 голов в 260 матчах. На втором месте - "Вольфсбург" (85 голов в 142 играх). За сборную нападающий забил 64 гола в 127 матчах.