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Эдерсон установил рекорд АПЛ по голевым передачам среди вратарей

Эдерсон установил рекорд АПЛ по голевым передачам среди вратарей Бразильский голкипер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Эдерсон установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по числу голевых передач для вратарей.
Футбол
15 февраля 2025 г. 22:03
Эдерсон установил рекорд АПЛ по голевым передачам среди вратарей

Бразильский голкипер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Эдерсон установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по числу голевых передач для вратарей.

Как сообщает Report, в домашнем матче против "Ньюкасла" Эдерсон ассистировал египетскому нападающему Омару Мармушу, забившему дебютный гол в составе "горожан".

Позднее Мармуш оформил хет-трик, забив еще два гола.

Эта голевая передача стала для Эдерсона шестой в АПЛ. Ранее рекордсменом являлся бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон, на счету которого пять результативных передач.

Отметим, что 31-летний Эдерсон выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года, в составе команды он шесть раз выигрывал чемпионат Англии, один раз кубок страны, четырежды - Кубок английской лиги. В 2023 году бразилец вместе с "Манчестер Сити" стал победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Бразилии вратарь выиграл Кубок Америки в 2019 году.

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