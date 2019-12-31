​Эден Азар признан лучшим футболистом в Бельгии

Полузащитник "Реала" Эден Азар признан лучшим футболистом 2019 года в Бельгии.

Как передает Report, об этом сообщает официальный "твиттер" сборной Бельгии.

В проведенных матчах за "красных дьяволов" 28-летний хавбек забил пять голов и отдал семь результативных передач. Национальная команда Бельгии первой из всех сборных, участвовавших в отборочном этапе, пробилась в финальную стадию чемпионата Европы - 2020.

Напомним, в прошлом сезоне Азар выступал в составе лондонского "Челси", с которым выиграл Лигу Европы. Бельгиец стал лучшим игроком сезона, лидером по голам и результативным передачам. Летом Эден перебрался в мадридский "Реал", где пока не может показать свою лучшую игру. В настоящее время футболист травмирован.