Эден Азар не сможет участвовать в матчах за Суперкубок Испании

Футболист сборной Бельгии Эден Азар не сможет помочь мадридскому "Реалу" в матчах за Суперкубок Испании.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, восстановление 28-летнего полузащитника после травмы затягивается, и его возвращение в строй ожидается только к февралю 2020 года.

Отметим, что Азар получил повреждение в конце ноября в матче Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (2:2), а в начале декабря пресс-служба "Реала" сообщила, что у него выявлена небольшая трещина в кости в правой ноге.

Суперкубок Испании в нынешнем сезоне пройдет в Саудовской Аравии и будет проведен в формате мини-турнира из четырех участников. За трофей, кроме "Реала", также поспорят "Барселона", "Валенсия" и мадридский "Атлетико". 8 января 2020 года "Реал" встретится в полуфинале турнира с "Валенсией", на следующий день сыграют "Атлетико" и "Барселона", а финал состоится 12 января.