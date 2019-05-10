Эден Азар: Мы едем в Баку, чтобы завоевать кубок

"В настоящее время я думаю не о своем будущем, а о том, чтобы завоевать трофеи для команды. Даже если это будет последнее мое выступление в команде, я приложу максимум усилий. Мне пока ничего неизвестно, но я буду стремиться к победе в финале".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист английской "Челси" Эден Азар , говоря о предстоящей в Баку финальной встрече Лиги Европы с "Арсеналом".

По словам бельгийского полузащитника, ответная встреча в полуфинале с немецким "Айнтрахтом" выдалась сложной.

"Завоевав победу в первой встрече, можно рассчитывать на завоевание путевки в финал. Это значительно проще в родных стенах. Но сегодня все было иначе. Конечно, мы хорошо провели встречу, однако полуфинал Лиги Европы по определению не может быть простым. В итоге мы одержали победу по серии пенальти, и очень рады. Теперь мы едем в Баку и постараемся завоевать кубок", - отметил Э.Азар.

Напомним, что встреча между "Челси" и "Арсеналом" состоится в Баку 29 мая в 23:00 на Бакинском олимпийском стадионе. Ожидается, что после этой встречи Эден Азар перейдет в испанский "Реал Мадрид".