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    ​Эдди Исрафилов не примет участия на учебно-тренировочном сборе национальной сборной Азербайджана

    Роберт Просинечки одобрил его обращение

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Выступающий в Испанском клубе "Кордоба" Эдди Исрафилов не примет участия на предстоящем в Анталии учебно-тренировочном сборе национальной сборной Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, причина связана с обращением Э.Исрафилова. Он заявил, что не примет участия на учебно-тренировочном сборе, так как "Кордоба" борется за путевку в высшую лигу чемпионата Испании.

    Главный тренер сборной Роберт Просинечки положительно ответил на обращение.

    Отметим, что в рамках предстоящего 21 марта учебно-тренировочного сбора национальная сборная Азербайджана проведет товарищескую встречу с казахстанским клубом.

    Игра пройдет 26 марта. 

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