​Эдди Исрафилов не примет участия на учебно-тренировочном сборе национальной сборной Азербайджана

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Выступающий в Испанском клубе "Кордоба" Эдди Исрафилов не примет участия на предстоящем в Анталии учебно-тренировочном сборе национальной сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, причина связана с обращением Э.Исрафилова. Он заявил, что не примет участия на учебно-тренировочном сборе, так как "Кордоба" борется за путевку в высшую лигу чемпионата Испании.

Главный тренер сборной Роберт Просинечки положительно ответил на обращение.

Отметим, что в рамках предстоящего 21 марта учебно-тренировочного сбора национальная сборная Азербайджана проведет товарищескую встречу с казахстанским клубом.

Игра пройдет 26 марта.