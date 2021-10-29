Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба вышел на замену в середине второго тайма матча с "Динамо" и спустя пару минут забил свой 144-й мяч в чемпионатах России.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба вышел на замену в середине второго тайма матча с "Динамо" и спустя пару минут забил свой 144-й мяч в чемпионатах России.

Как передает Report, он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Ранее рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143).

Стоит отметить, что Веретенников свои 143 гола забил в 274 матчах, в то время как Дзюбе для достижения такого результата потребовалось почти на сто игр больше - 373. На третьем месте в списке лучших бомбардиров чемпионатов России располагается Александр Кержаков, на счету которого 139 мячей.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба принял участие в 17 матчах за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач.