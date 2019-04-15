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Джюнейт Чакыр получил назначение на матч Лиги чемпионов

Джюнейт Чакыр получил назначение на матч Лиги чемпионов

Рефери ФИФА, турок Джюнейт Чакыр получил новое назначение от УЕФА.

Как сообщает Report, 43-летний арбитр в 1/4 финала Лиги чемпионов рассудит матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм". 

Его ассистентами выступят Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Резервный судья – португалец Артур Диаш. 

Отметим, что встреча в Манчестере состоится 17 апреля в 23:00 по бакинскому времени. 

На матче в Лондоне "Тоттенхэм" завоевал победу с минимальной разницей в счете - 1:0.  

На данном этапе матч "Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (первая игра 1:0) рассудит немец Феликс Брых, "Ювентус" (Италия) -  "Аякс" (Голландия) (первый матч 1:1) рассудит француз Клемент Тюрпен, "Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия) (первый матч 0:2) рассудит Дэнни Маккели. 

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