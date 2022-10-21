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Джеррард уволен с поста главного тренера футбольного клуба "Астон Вилла"

Джеррард уволен с поста главного тренера футбольного клуба "Астон Вилла" Стивен Джеррард уволен с должности главного тренера английского футбольного клуба "Астон Вилла".
Футбол
21 октября 2022 г. 02:46
Джеррард уволен с поста главного тренера футбольного клуба Астон Вилла

Стивен Джеррард уволен с должности главного тренера английского футбольного клуба "Астон Вилла".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ночь на пятницу сообщила пресс-служба клуба.

"Мы хотели бы поблагодарить Стивена за его тяжелую работу и самоотверженность и пожелать ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении клуба. 20 октября "Астон Вилла" на выезде крупно проиграла "Фулхэму" со счетом 0:3.

Напомним, что Джеррард возглавил "Астон Виллу" 11 ноября 2021 года. В прошлом сезоне чемпионата Англии команда заняла 14-е место. В текущем сезоне клуб из Бирмингема занимает 17-е место с 9 очками после 11 матчей. Команда одержала две победы, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

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