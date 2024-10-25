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Джеррард назначает тренировки "Аль-Иттифака" так, чтобы смотреть матчи "Ливерпуля"

Джеррард назначает тренировки "Аль-Иттифака" так, чтобы смотреть матчи "Ливерпуля" Главный тренер саудовского "Аль-Иттифака" Стивен Джеррад рассказал, что выбирает время тренировок своей команды с учетом трансляций матчей "Ливерпуля".
Футбол
25 октября 2024 г. 04:53
Джеррард назначает тренировки Аль-Иттифака так, чтобы смотреть матчи Ливерпуля

Главный тренер саудовского "Аль-Иттифака" Стивен Джеррад рассказал, что выбирает время тренировок своей команды с учетом трансляций матчей "Ливерпуля".

Как передает Report, об этом английский специалист признался в эфире телеканала The Redmen.

Англичанин, который является воспитанником мерсисайдцев и выступал за них с 1998 по 2015 год, признался, что специально назначает занятия для игроков саудовского клуба в позднее время суток, чтобы иметь возможность посмотреть игры своей бывшей команды.

"Тренировки в дни матчей "Ливерпуля"? Я слежу за ними не одним глазом. Все наше расписание составлено с учетом матчей "красных". Игроки точат на меня зуб: иногда мы тренировались в 9 или 10 часов вечера", — отметил он.

Саудовское время на 2 часа опережает британский часовой пояс. К примеру, матчи АПЛ, которые начинаются в 15:00 по местному времени, в Саудовской Аравии заканчиваются около 19:00.

Джеррард возглавляет «Аль-Иттифак» с июля 2023 года. В текущем сезоне под руководством 44-летнего англичанина команда с 10 очками занимает 9-е место в чемпионате страны.

Ранее в качестве главного тренера Джеррард работал с шотландским "Рейнджерс" и английской "Астон Виллой". Как игрок он провел за "Ливерпуль" 710 матчей (3-й результат в истории клуба) и забил 186 голов.

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Версия на азербайджанском языке Cerrard “Əl-İttifaq”ın məşq vaxtlarını “Liverpul”un oyunlarını nəzərə alaraq təyin etdiyini etiraf edib

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