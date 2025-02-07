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Дженк Сюмер: Уверены, что спонсорское соглашение с Palms Sports принесет успех "Нефтчи"

Дженк Сюмер: Уверены, что спонсорское соглашение с Palms Sports принесет успех "Нефтчи" Исполнительный директор "Нефтчи" Дженк Сюмер выразил уверенность в том, что спонсорское соглашение с Palms Sports будет успешным для клуба.
Футбол
7 февраля 2025 г. 14:54
Дженк Сюмер: Уверены, что спонсорское соглашение с Palms Sports принесет успех Нефтчи

Исполнительный директор "Нефтчи" Дженк Сюмер выразил уверенность в том, что спонсорское соглашение с Palms Sports принесет успех клубу.

Как сообщает Report, об этом он сказал на пресс-конференции после подписания соглашения.

"Сегодня знаменательный день для азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи". Команда подписала важное спонсорское соглашение с компанией Palms Sports, что станет важным шагом в развитии клуба", - сказал он.

Он отметил, что соглашение позволит еще больше укрепить финансовую стабильность "Нефтчи".

"Это особенно важно сейчас, когда клуб завершает работы в своем футбольном центре. Мы хотим как можно скорее завершить работы. Сделаем все возможное, чтобы все наши футболисты тренировались в хороших условиях", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" rəsmisi: "Sponsorluq müqaviləsinin klub üçün uğurlu olacağına inanırıq"

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