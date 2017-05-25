Джеко и Жулиано стали лучшими бомбардирами Лиги Европы 2016/17

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Нападающий «Ромы» Эдин Джеко и полузащитник «Зенита» Жулиано стали лучшими бомбардирами Лиги Европы-2016/17.

Как передает Report, оба футболиста забили по 8 мячей в основном розыгрыше турнира (все — с игры), но Джеко сыграл 524 минуты, а Жулиано — 710.

Третье место занял форвард «Атлетика» Ариц Адурис с семью мячами (три — с пенальти), следом идут нападающий «Лиона» Александр Ляказетт и форвард «Аякса» Каспер Дольберг, у которых в активе по шесть голов.