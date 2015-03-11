​Джавид Имамвердиев: Я не знаю причин ухода и возвращения Умита Озата - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана и турецкого клуба "Elazığspor" Джавид Имамвердиев дал интервью Report:

- Распространилась информация о том, что главный тренер Умит Озат отстранил Вас от основной команды...

- Это неправда. Ничего такого нет.

- Но Озат сделал по местному телеканалу заявление по этому поводу...

- Я тоже, как и вы, слышал об этом. Но я и вчера, и сегодня был на тренировках вместе с основной командой.

- А Вы не попытались внесли ясность в вопрос?

- Я профессиональный футболист. Что я могу сказать главному тренеру? Он сам должен нас информировать.

- Раньше между ним и вами, а также между ним и капитаном Фабио Билики и Франко Кангеле (говорили, что его отстранили от основного состава) были какие-то разногласия? Может причина отставки была в этом?

- Нет, он всегда был в хороших отношениях с нами. Мы и сейчас ладим. Между нами никогда не возникало проблем. Поверьте, мы не знаем причину его отставки. Ни Кангеле, ни Билики ничего не говорили по этому поводу.

- После того как Озата оставили на посту, I вице-президент клуба Мунир Йылмаз подал в отставку...

- Клянусь Аллахом, я знаю не больше вашего. Я не знаю причин его ухода и возвращения. Этого не знает ни один футболист. Сам главный тренер также не делает заявлений. Он в хороших отношениях с коллективом.

- В конце сезона истекает срок Вашего контракта с "Elazığspor". Предложило ли Вам руководство клуба заключить новый контракт?

- Пока рано говорить об этом. Этот вопрос будет решаться в мае.

- Довольны ли Вы нынешним своим положением?

- В последнее время мне периодически предлагают быть в основном составе. Хотя результаты у нас не лучшие. В каждой команде могут быть взлеты и падения. Может быть и так, что в течение 10 игр подряд не удастся завоевать ни одного очка, или напротив.

- После 23-го тура "Elazığspor" поднялся на 13-ю ступень с 27-ю очками. Можно ли сказать, что Вы потеряли шанс попасть в первую шестерку, позволяющую продолжить борьбу за путевку в суперлигу?

- Вполне возможно. Произойти может все, что угодно.