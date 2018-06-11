Джавид Имамвердиев назвал клуб, в котором продолжит карьеру

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "Хотя казахстанская сборная является хорошей командой, поражение с большой разницей в счете я считаю случайным. На встрече с командой Латвии мы показали на что способны. Тот факт, что мы обыграли подобного соперника (3:1) на выездном матче, придает нам стимул. Кроме того, нам также удалось обыграть Кыргызстан".

Об этом Report заявил футболист сборной Азербайджана Джавид Имамвердиев, комментируя товарищеские встречи против сборных Кыргызстана (3:0), Казахстана (0:3) и Латвии (3:1).

По словам 28-летнего полузащитника, основная цель сборной заключается в удачном выступлении в Лиге наций: "Мы готовимся к Лиге наций и стараемся выполнить поручения главного тренера. Верю, что наша сборная достигнет хороших результатов. Сделаем все возможное, чтобы показать в Лиге наций хороший результат. Первым делом мы хотим выйти из группы. Правда, матчи будут тяжелыми. На данный момент слабых соперников нет. Все страны могут играть в футбол. Однако, мы верим в нашу силу".

Дж.Имамвердиев, имя которого упоминается с "Карабахом", "Нефтчи" и "Габалой", также рассказал о клубной карьере. Он сказал, что останется в "Сумгайыте", с которым у него контракт до конца сезона 2018/2019: "У меня контракт с клубом и, скорее всего, я останусь здесь. Правда, хотелось бы играть и в более больших клубах. Однако, у меня контракт, и я должен действовать согласно нему. Я должен показать в "Сумгайыте" такую игру, чтобы Гурбан Гурбанов меня вновь пригласил в сборную. Клубная карьера - одно, однако интересы сборой превыше всего".

Отметим, что согласно результатам опроса среди футболистов, проведенного Центром спортивных исследований при поддержке Report, Джавид Имамвердиев избран лучшим игроком сезона 2017/2018.