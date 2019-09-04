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Джавид Гусейнов: Лично у меня не хватит сил на два матча

Джавид Гусейнов: Лично у меня не хватит сил на два матча

"На каждую встречу мы идем с надеждой. Выездной матч будет очень сложным. Нам известна физическая сила соперника. Мы постараемся сделать все от нас зависящее и добиться результата". 

Об этом в заявлении Report сказал футболист сборной Азербайджана Джавид Гусейнов, касаясь выездного отборочного матча ЕВРО-2020 с "Уэльсом". 

По его словам, через 3 дня после матча с "Уэльсом" они встретятся с хорватским клубом. На вопрос "Хватит ли у команды сил для столь напряженного графика?", он ответил: "Лично у меня не хватит сил. Не могу сказать что-то от лица других. В составе должны произойти некоторые изменения. Из-за очередной игры должны поменяться как минимум 3-4 футболиста". 

Отметим, что встреча с "Уэльсом" состоится 6 сентября в городе Кардифф. 

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