Джавид Гусейнов: Лично у меня не хватит сил на два матча

"На каждую встречу мы идем с надеждой. Выездной матч будет очень сложным. Нам известна физическая сила соперника. Мы постараемся сделать все от нас зависящее и добиться результата".

Об этом в заявлении Report сказал футболист сборной Азербайджана Джавид Гусейнов, касаясь выездного отборочного матча ЕВРО-2020 с "Уэльсом".

По его словам, через 3 дня после матча с "Уэльсом" они встретятся с хорватским клубом. На вопрос "Хватит ли у команды сил для столь напряженного графика?", он ответил: "Лично у меня не хватит сил. Не могу сказать что-то от лица других. В составе должны произойти некоторые изменения. Из-за очередной игры должны поменяться как минимум 3-4 футболиста".

Отметим, что встреча с "Уэльсом" состоится 6 сентября в городе Кардифф.