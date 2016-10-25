Джавид Гусейнов отказался отвечать на вопросы журналистов - ФОТО

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ После матча с "Сумгайытом" в IX туре Topaz Премьер-лиги Азербайджана, футболист "Габалы" Джавид Гусейнов оказался в центре внимания медиа.

Как сообщает Report, извинившись перед представителями медиа, вернувшийся в спорт после 14-месячного перерыва футболист заявил, что не желает говорить.

Вместо этого он предпочел уделить внимание болельщикам и сфотографировался с ними перед автобусом "Габалы".

Отметим, что Дж.Гусейнов был арестован по делу избитого до смерти сотрудника сайта ann.tv Расима Алиева. Хотя по решению Сабаильского районного суда 31 мая его приговорили к 4 годам лишения свободы, затем его срок сократили до 1 года 2 месяцев. По истечении указанного срока, 12 октября, Дж.Гусейнов был освобожден в зале суда.