Джавид Гусейнов: Мы постараемся победить Норвегию и в гостевом матче

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ "Хотим вернуться из Норвегии с хорошим результатом. Как команда мы настроены на это".

Об этом Report заявил футболист национальной сборной Азербайджана Джавид Гусейнов, говоря о матче отборочного раунда чемпионата мира 2018 года, который они проведут в Осло.

29-летний капитан команды "Габала" обратил внимание на то, что сборная Азербайджана в матчах отборочного группового раунда победила сборные Норвегии и Сан-Марино. Гусейнов отметил, что и в этот раз они постараются победить: "После Норвегии мы будем принимать Сан-Марино в Баку. На обеих встречах мы покажем свои способности. Эти команды в первых матчах мы уже победили. Постараемся повторить этот успех. Успех "Карабаха" в Лиге чемпионов положительно сказывается на сборной. Мы все радуемся. В Норвегии мы выйдем на поле только для победы. Но с каким результатом мы вернёмся сказать сложно".

Отметим, что сборная Азербайджана встретится со сборной Норвегии 1 сентября на стадионе Уллеваал.