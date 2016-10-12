Джавид Гурбанов избран президентом Федерации волейбола Азербайджана

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Национальном олимпийской комитете состоялось заседание в связи с выбором нового президента Федерации волейбола Азербайджана.

Как сообщила Report руководитель пресс-службы министерства молодежи и спорта Самая Мамедова, на заседании председатель закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов избран новым президентом федерации.

На заседании участвовали министр молодежи и спорта Азад Рагимов и другие официальные лица.

Отметим, что до него президентом федерации был министр транспорта Зия Мамедов.