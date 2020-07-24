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Джанни ди Бьязи: Все свое внимание я направил на сборную Азербайджана

Джанни ди Бьязи: Все свое внимание я направил на сборную Азербайджана АФФА заключит с Джанни ди Бьязи контракт на 1,5 года
Футбол
24 июля 2020 г. 09:54
Джанни ди Бьязи: Все свое внимание я направил на сборную Азербайджана

Новый главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Ди Бьязи дал интервью изданию ilrestodelcarlino.

Как передает Report, 64-летний итальянский специалист отметил, что с нетерпением ждет начала работы со сборной Азербайджана.

Он сообщил, что в будущем может работать и как технический директор: "Сейчас все свое внимание я направил на сборную Азербайджана. Вновь начинаю работу как главный тренер. После сборной Албании я был в поиске нового вызова".

АФФА заключит с Джанни ди Бьязи контракт на 1,5 года.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Bütün diqqətimi Azərbaycan millisinə yönəltmişəm"
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