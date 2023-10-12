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Джанни Де Бьязи: Завтра мы должны продемонстрировать хорошую игру

Джанни Де Бьязи: Завтра мы должны продемонстрировать хорошую игру Завтра мы должны продемонстрировать хорошую игру.
Футбол
12 октября 2023 г. 20:01
Джанни Де Бьязи: Завтра мы должны продемонстрировать хорошую игру

Завтра мы должны продемонстрировать хорошую игру.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни де Бьязи на пресс-конференции перед матчем отборочного этапа ЕВРО-2024 против сборной Эстонии.

67-летний специалист отметил, что они не очень хорошо выступили в ходе встречи с соперником в Баку: "Но во втором тайме мы продемонстрировали совсем другую игру. В этом году мы провели 13 матчей, одержали 6 побед. Мы проиграли таким сильным соперникам, как Австрия и Швеция. Поражение с крупным счетом в этих встречах стало для нас хорошим уроком. Завтра мы должны сыграть так же как и во второй части первой игры".

Отметим, что матч Эстония-Азербайджан, которая состоится 13 октября в Таллине, начнется в 20:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Sabah çox ağıllı oynamalıyıq"

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