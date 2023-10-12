Джанни Де Бьязи: Завтра мы должны продемонстрировать хорошую игру

Завтра мы должны продемонстрировать хорошую игру.

Завтра мы должны продемонстрировать хорошую игру.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни де Бьязи на пресс-конференции перед матчем отборочного этапа ЕВРО-2024 против сборной Эстонии.

67-летний специалист отметил, что они не очень хорошо выступили в ходе встречи с соперником в Баку: "Но во втором тайме мы продемонстрировали совсем другую игру. В этом году мы провели 13 матчей, одержали 6 побед. Мы проиграли таким сильным соперникам, как Австрия и Швеция. Поражение с крупным счетом в этих встречах стало для нас хорошим уроком. Завтра мы должны сыграть так же как и во второй части первой игры".

Отметим, что матч Эстония-Азербайджан, которая состоится 13 октября в Таллине, начнется в 20:00 по бакинскому времени.