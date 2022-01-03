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Джанни Де Бьязи: После COVID-19 похудел на 7 кг

Джанни Де Бьязи: После COVID-19 похудел на 7 кг Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни де Бьязи перенес COVID-19.
Футбол
3 января 2022 г. 18:03
Джанни Де Бьязи: После COVID-19 похудел на 7 кг

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни де Бьязи перенес COVID-19.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью Vikonos Radio/Tv.

66-летний итальянский специалист отметил, что вакцина ему очень помогла. "В Азербайджане ситуация с коронавирусом хорошая. К счастью, в моей госпитализации не было необходимости. Нужно быть очень осторожными и относиться к коронавирусу всерьез. Из-за двухсторонней пневмонии я похудел на 7 кг. Я рад, что физически силен", - отметил тренер.

Напомним, АФФА 2 декабря продлила контракт с Джанни Де Бьязи до ноября 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Koronavirusa yoluxmaq mənim üçün ağır idi"

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