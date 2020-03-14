Джанни Де Бьязи: Я нахожусь под домашним арестом

"Оставайтесь дома. Если мы будем действовать сообща, есть шанс выйти из ситуации".

Как передает Report, об этом в интервью сайту Abcnews.al сказал один из главных претендентов на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу, итальянский специалист Джанни Де Бьязи.

64-летний специалист, присоединившийся к прямому эфиру через Skype, затронул вопрос коронавирусной пандемии. Де Бьязи подчеркнул, что победить эту болезнь нелегко: "В таких условиях нельзя играть в футбол. Мы не можем лукавить. Мы должны быть очень сильной командой".

Проживающий ныне в своем доме в Венеции опытный главный тренер сообщил, что принимает все меры против коронавируса и не выходит из дома:"Никогда бы не подумал, что попаду в такую ситуацию. Ощущение, что я нахожусь под домашним арестом. Безусловно, ситуация очень сложная, но нужно приспособиться".

Последним местом работы Джанни Де Бьязи был испанский "Алавес".