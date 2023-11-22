Джанни Де Бьязи: У всего есть начало и конец

Все, что имеет начало, имеет и конец.

У всего есть начало и конец.

Как сообщает Report, об этом покинувший пост главного тренера сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи сказал изданию Tuttomercato.

67-летний специалист отметил, что прощается с достаточно молодой командой, у которой может быть хорошее будущее: "Сборная Азербайджана занимает 120-е место в рейтинге ФИФА. Однако ей удалось обыграть со счетом 3:0 такого сильного соперника как Швеция".

Де Бьязи сказал, что открыт к предложениям: "Если в 2024 году поступит предложение, я готов его рассмотреть".

Отметим, что сегодня Джанни Де Бьязи расстался со сборной Азербайджана.