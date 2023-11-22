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Джанни Де Бьязи: У всего есть начало и конец

Джанни Де Бьязи: У всего есть начало и конец Все, что имеет начало, имеет и конец.
Футбол
22 ноября 2023 г. 15:17
Джанни Де Бьязи: У всего есть начало и конец

У всего есть начало и конец.

Как сообщает Report, об этом покинувший пост главного тренера сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи сказал изданию Tuttomercato.

67-летний специалист отметил, что прощается с достаточно молодой командой, у которой может быть хорошее будущее: "Сборная Азербайджана занимает 120-е место в рейтинге ФИФА. Однако ей удалось обыграть со счетом 3:0 такого сильного соперника как Швеция".

Де Бьязи сказал, что открыт к предложениям: "Если в 2024 году поступит предложение, я готов его рассмотреть".

Отметим, что сегодня Джанни Де Бьязи расстался со сборной Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Hər şeyin başlanğıcı olduğu kimi, sonu da var"

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