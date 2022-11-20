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Джанни Де Бьязи: Пятая победа подряд - исторический результат для Азербайджана

Джанни Де Бьязи: Пятая победа подряд - исторический результат для Азербайджана "Стартовые 15 минут матча выдалось не таким, как хотел. Я никогда не хотел, чтобы моя команда так играла. У нас не получалось держать мяч, выбивали куда попало. Пропустили неожиданный гол. Но в ответ сумели хорошо отреагировать на это, сравняв счет. Стало
Футбол
20 ноября 2022 г. 20:23
Джанни Де Бьязи: Пятая победа подряд - исторический результат для Азербайджана

"Стартовые 15 минут матча выдалось не таким, как я хотел. У нас не получалось держать мяч, выбивали куда попало. Пропустили неожиданный гол. Но в ответ сумели хорошо отреагировать на это, сравняв счет. Стало полегче, когда соперник остался в меньшинстве, и мы сумели забить второй гол. У соперника тоже были шансы забить мяч".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи после победы в товарищеском матче над командой Северной Македонией в Скопье (3:1).

"Я всегда говорил, что для реализации некоторых вещей требуется время. Хотел, чтобы мои футболисты играли низом, больше работали с мячом и создавали проблемы противнику. Рад, что нам удалось одержать пятую победу подряд. Для нас это исторический результат. К тому же, впервые обыграли Северную Македонию. Это был важный тест для нас перед отборочными матчами ЕВРО-2024", - сказал Де Бьязи.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Ardıcıl qələbələr Azərbaycan üçün tarixi nəticədir"

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