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Джанни Де Бьязи: После перерыва сыграли слабо

Джанни Де Бьязи: После перерыва сыграли слабо "По сравнению с матчем против Португалии, произвел 10 изменений в стартовом составе. В первом тайме мы хорошо действовали, но после перерыва сыграли слабо"
Футбол
28 марта 2021 г. 00:20
Джанни Де Бьязи: После перерыва сыграли слабо
Джанни Де Бьязи

"По сравнению с матчем против Португалии, произвел 10 изменений в стартовом составе. В первом тайме мы хорошо действовали, но после перерыва сыграли слабо".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи, после поражение в товарищеском матче от команды Катара (1:2).

"Играли против физически хорошего соперника. Некоторые футболисты должны прибавлять. Выступление новых игроков в первом тайме меня удовлетворило, но, как и сказал, после перерыва игра у нас не шла. Матчи международного уровня тяжело даются некоторым футболистам. Именно такие встречи показывают, на что способны новички. Они должны быть готовы к такому игровому темпу.

Никогда не хотел, чтобы мои футболисты играли передачами назад. Мы хорошо справлялись с прессингом соперник. К сожалению, использовать пустоты у соперника не сумели. Во втором тайме мы сильно отставали в плане физической подготовки", - заявил Де Бьязи.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Fasilədən sonra oyunumuz alınmadı"

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