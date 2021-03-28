Джанни Де Бьязи: После перерыва сыграли слабо

"По сравнению с матчем против Португалии, произвел 10 изменений в стартовом составе. В первом тайме мы хорошо действовали, но после перерыва сыграли слабо"

"По сравнению с матчем против Португалии, произвел 10 изменений в стартовом составе. В первом тайме мы хорошо действовали, но после перерыва сыграли слабо".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи, после поражение в товарищеском матче от команды Катара (1:2).

"Играли против физически хорошего соперника. Некоторые футболисты должны прибавлять. Выступление новых игроков в первом тайме меня удовлетворило, но, как и сказал, после перерыва игра у нас не шла. Матчи международного уровня тяжело даются некоторым футболистам. Именно такие встречи показывают, на что способны новички. Они должны быть готовы к такому игровому темпу.

Никогда не хотел, чтобы мои футболисты играли передачами назад. Мы хорошо справлялись с прессингом соперник. К сожалению, использовать пустоты у соперника не сумели. Во втором тайме мы сильно отставали в плане физической подготовки", - заявил Де Бьязи.