Джанни Де Бьязи: Остался доволен игрой на 50 процентов

"Остался доволен игрой на 50 процентов

"Остался доволен игрой на 50 процентов. В первом тайме мы не могли придержать у себя мяч, чаще оборонялись. Но после перерыва значительно улучшили свою игру. Во втором тайме старались показать содержательный футбол".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи после поражение в матче стартового тура группы A отбора на ЧМ-2022 от команды Португалии в итальянском Турине (0:1).

"Играли против команды, которая технически намного сильнее нас. Главной целью было сыграть дисциплинированно и не бояться соперника. Думаю, что обе эти задачи мы выполнили.

Сейчас сложно говорить о наших конкретных целях на отборочный цикл. Должны прогрессировать с каждым матчем. В следующем матче отбора сыграем дома с Сербией. В этой встрече, а также в последующих в группе, постараемся добыть хороший результат", - заявил Де Бьязи.