О нас
Report Georgia
Аудио новости

Джанни Де Бьязи: Остался доволен игрой на 50 процентов

Джанни Де Бьязи: Остался доволен игрой на 50 процентов "Остался доволен игрой на 50 процентов
Футбол
25 марта 2021 г. 02:26
Джанни Де Бьязи: Остался доволен игрой на 50 процентов
Джанни Де Бьязи

"Остался доволен игрой на 50 процентов. В первом тайме мы не могли придержать у себя мяч, чаще оборонялись. Но после перерыва значительно улучшили свою игру. Во втором тайме старались показать содержательный футбол".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи после поражение в матче стартового тура группы A отбора на ЧМ-2022 от команды Португалии в итальянском Турине (0:1).

"Играли против команды, которая технически намного сильнее нас. Главной целью было сыграть дисциплинированно и не бояться соперника. Думаю, что обе эти задачи мы выполнили.

Сейчас сложно говорить о наших конкретных целях на отборочный цикл. Должны прогрессировать с каждым матчем. В следующем матче отбора сыграем дома с Сербией. В этой встрече, а также в последующих в группе, постараемся добыть хороший результат", - заявил Де Бьязи.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Millimizin baş məşqçisi: "Oyundan 50 faiz razı qaldım"

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
22 марта 2021 г. 18:24
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
22 марта 2021 г. 10:00
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
19 марта 2021 г. 18:34
Украина готова содействовать восстановлению инфраструктуры освобожденных земель Азербайджана
Украина готова содействовать восстановлению инфраструктуры освобожденных земель Азербайджана
19 марта 2021 г. 10:06
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
17 марта 2021 г. 17:44
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
17 марта 2021 г. 10:40
Главный редактор газеты Республика скончался от коронавируса
Главный редактор газеты "Республика" скончался от коронавируса
16 марта 2021 г. 11:03
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
16 марта 2021 г. 10:20
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
13 марта 2021 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi