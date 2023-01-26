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Джанни де Бьязи - один из старейших тренеров сборных в Европе

Джанни де Бьязи - один из старейших тренеров сборных в Европе Главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи является одним из старейших тренеров сборных в Европе.
Футбол
26 января 2023 г. 19:53
Джанни де Бьязи - один из старейших тренеров сборных в Европе

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи является одним из старейших тренеров сборных в Европе.

Как сообщает Report, в июне итальянскому специалисту исполнится 67 лет.

Самым старым среди руководителей 54 сборных европейских стран является главный тренер Косово Ален Жиресс. Французу сейчас 71 год. На втором месте расположился Фернанд Сантуш, покинувший сборную Португалии и только что вставший у руля сборной Польши. Португальцу 68 лет. Сантуш также вошел в историю как старейший главный тренер сборной Польши.

Джанни де Бьязи возглавляет сборную Азербайджана с 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi Avropanın ən yaşlı yığma məşqçiləri sırasındadır

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