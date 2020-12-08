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Джанни де Бьязи оценил шансы сборной попасть на Чемпионат мира

Джанни де Бьязи оценил шансы сборной попасть на Чемпионат мира Мы попали в группу из 5-ой корзины, и, подчеркивая это, не говорим чего-то нового
Футбол
8 декабря 2020 г. 00:21
Джанни де Бьязи оценил шансы сборной попасть на Чемпионат мира
Джанни де Бьязи

"Мы попали в группу из 5-ой корзины, и, подчеркивая это, не говорим чего-то нового".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни де Бьязи, комментируя итоги жеребьевки группового этапа ЧМ-2022.

По словам итальянского специалиста, необходимо рационально использовать 4 месяца, оставшиеся до старта отборочного турнира: "В бытность тренером сборной Албании мы встречались с командами Португалии и Сербии в отборе к ЕВРО-2016. Если сумеем сделать правильные выводы из матчей Лиги Наций УЕФА, правильно воспользоваться этим опытом, полагаю, что при условии хорошей игры у нас могут быть шансы в группе".

Отметим, что сборная Азербайджана попала в группу А, где, помимо нее, есть команды Португалии, Сербии, Ирландии и Люксембурга.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Qrupda şansımız ola bilər"

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