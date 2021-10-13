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Джанни Де Бьязи: Непросто создать команду в краткие сроки

Джанни Де Бьязи: Непросто создать команду в краткие сроки Мы проиграли сильной команде. Мы боролись до последней минуты. Между двумя командами есть большая разница. Я думаю, что моя команда играла хорошо.
Футбол
13 октября 2021 г. 02:30
Джанни Де Бьязи: Непросто создать команду в краткие сроки
Джанни Де Бьязи

Мы проиграли сильной команде. Мы боролись до последней минуты. Между двумя командами есть большая разница. Я думаю, что моя команда играла хорошо.

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи на пресс-конференции после матча восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Сербии и Азербайджана.

Итальянский специалист сказал, что непросто создать команду в краткие сроки: «У нас мало времени. Я все анализирую, смотрю чемпионат Азербайджана, игры футболистов, выступающих в качестве легионера. Думаю, что мы на правильном пути. Выбор тоже не такой большой. К тому же наличие травмированных игроков еще больше усложняет нашу работу».

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Qısa zamanda komanda yaratmaq asan deyil"

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