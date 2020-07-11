Джанни де Бьязи назвал еще двух помощников

Стали известны имена еще двух помощников нового главного тренера сборной Азербайджана Джанни де Бьязи.
Как сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, Бенни Карбоне и Клаудио Белуччи также займут место в составе тренерского корпуса сборной.
Карбоне работал помощником тренера в местном Кротоне в сезоне 2017/2018. А последним клубом Белуччи стал "Альбиссола" (2018/2019).
Отметим, что в сборной Азербайджана также будет работать бывший футболист "Карабаха" Анси Аголли, в настоящее время выступающий за американский клуб "Нью-Йорк Космос".
АФФА подпишет контракт на 1,5 лет с Джанни де Бьязи.