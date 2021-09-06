Джанни Де Бьязи: Надежда умирает последней, но мы должны учитывать факты

Состав сборной Азербайджана в матче против Португалии будет близок к тому, что играл с командой Ирландии

Состав сборной Азербайджана в матче против Португалии будет близок к тому, что играл с командой Ирландии.

Как передает Report, об этом заявил главный тренер азербайджанской сборной по футболу Джанни Де Бьязи на пресс-конференции в преддверии матча против команды Португалии в рамках отборочного раунда чемпионата мира, который пройдет в следующем году.

По его словам, в игре не будут участвовать Максим Медведев и Антон Кривоцюк.

Итальянский специалист отметил, что надежда умирает последней, но необходимо учитывать факты.

"Мы хорошо сыграли против команды, которая занимает 47 место в рейтинге ФИФА. Мы должны удерживать интенсивность все 90 минут игры", - сказал главный тренер.

Де Бьязи также объяснил, почему отличался стартовый состав в двух последних матчах: "Ответ очень прост. Мы тренируемся с 25 августа, а футболисты, играющие в зарубежных командах, присоединились к нам 30-го числа. Мы оставили их на вторую часть игры. Как мне кажется, мы плохо выступили в первом тайме матча против Люксембурга, но исправились во второй половине. Мы могли бы сыграть и вничью".

Отметим, что матч Азербайджан – Португалия пройдет 7 сентября в 20:00 на Олимпийском стадионе в Баку.