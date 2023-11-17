Джанни Де Бьязи: На поле отдавали все, что у нас есть

Джанни Де Бьязи: На поле отдавали все, что у нас есть

"Мы не слишком рисковали в первом тайме. Во втором же, после удаления стало сложнее. На поле отдавали все, что у нас есть. Показали нашу лучшую игру. Ребята заслуживают аплодисментов. Понимаю, что, когда команда проигрывает, сложно пойти на стадион. Но ну

https://static.report.az/photo/7e7d224e-5ccb-366f-ab36-2450b7dd4115.jpg https://static.report.az/photo/7e7d224e-5ccb-366f-ab36-2450b7dd4115.jpg

"Мы не слишком рисковали в первом тайме. Во втором же, после удаления стало сложнее. На поле показали все, что у нас есть. Показали нашу лучшую игру. Ребята заслуживают аплодисментов. Понимаю, что, когда команда проигрывает, сложно пойти на стадион. Но нужна поддержка именно в это время. С 10-ю футболистами до конца хорошо боролись против Швеции". Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи на пресс-конференции после матча отборочного этапа Евро-2024, в котором они обыграли Швецию со счетом 3:0. Итальянский тренер подчеркнул, что они использовали созданные сегодня голевые шансы: "Мы использовали свои моменты. С Австрией упустили два верных шанса. Нужно быть эффективными в атаке. Команда развивается. Мы оказались в сложнейшей группе. Да, в воскресенье ситуация может измениться. Будем хорошо готовиться к игре с Бельгией". Подпишитесь на наш Telegram канал