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Джанни Де Бьязи: Мы развиваемся как команда

Джанни Де Бьязи: Мы развиваемся как команда "Мы развиваемся как команда".
Футбол
15 октября 2023 г. 19:07
Джанни Де Бьязи: Мы развиваемся как команда

"Мы развиваемся как команда".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи на пресс-конференции накануне отборочного матча ЕВРО-2024 против Австрии.

Итальянский специалист отметил, что соперник - сильная команда: "Нас ждет тяжелая игра. Австрия - очень хороший коллектив. Хотя у них не будут играть несколько игроков. По сравнению с первым матчем, они стали сильнее, играют в современный футбол. Результат матча против Бельгии может быть обманчив. Австрия в той игре играла лучше. Нам не будет легко. Я думал, что результат первого матча тоже будет иным, но мы проиграли 1:4. Однако мы развиваемся как команда. За 14 матчей мы одержали 7 побед".

Отметим, что игра Азербайджан-Австрия, которая пройдет 16 октября на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, начнется в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: “Komanda kimi inkişaf edirik”

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