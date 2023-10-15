Джанни Де Бьязи: Мы развиваемся как команда

"Мы развиваемся как команда".

"Мы развиваемся как команда".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи на пресс-конференции накануне отборочного матча ЕВРО-2024 против Австрии.

Итальянский специалист отметил, что соперник - сильная команда: "Нас ждет тяжелая игра. Австрия - очень хороший коллектив. Хотя у них не будут играть несколько игроков. По сравнению с первым матчем, они стали сильнее, играют в современный футбол. Результат матча против Бельгии может быть обманчив. Австрия в той игре играла лучше. Нам не будет легко. Я думал, что результат первого матча тоже будет иным, но мы проиграли 1:4. Однако мы развиваемся как команда. За 14 матчей мы одержали 7 побед".

Отметим, что игра Азербайджан-Австрия, которая пройдет 16 октября на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, начнется в 20:00.