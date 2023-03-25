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Джанни Де Бьязи: Команда потеряла уверенность после второго гола

Джанни Де Бьязи: Команда потеряла уверенность после второго гола "До первого пропущенного мяча игра проходила в равной борьбе. После второго гола мы потеряли уверенность".
Футбол
25 марта 2023 г. 02:15
Джанни Де Бьязи: Команда потеряла уверенность после второго гола

"До первого пропущенного мяча игра проходила в равной борьбе. После второго гола команда потеряла уверенность".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи, после проигрыша в отборочном матче ЕВРО-2024 команде Австрии со счетом 1:4 в Линце.

По словам 67-летнего специалиста, пропустив первый гол, сборная потеряла спокойствие: "После этого и до конца нам было очень тяжело".

"В будущем Юсиф Иманов и Азер Алиев будут нам еще нужны. В центр обороны выбирали между Антоном Кривоцюком и Бахтияром Гасанлизаде. Но посчитали, что Антон проделал слишком долгий путь, он еще не полностью был готов.

Австрия - сильная команда. Для нас это поражение станет уроком", - подчеркнул Де Бьязи.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "İkinci qoldan sonra inamı itirdik"

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