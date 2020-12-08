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Джанни Де Бьязи: Мы не фавориты, но постараемся сделать все возможное

Джанни Де Бьязи: Мы не фавориты, но постараемся сделать все возможное "Мы находимся в сложной группе. Португалия займет первое место. Сербия и Ирландия будут бороться за второе".
Футбол
8 декабря 2020 г. 21:44
Джанни Де Бьязи: Мы не фавориты, но постараемся сделать все возможное
Джанни Де Бьязи

"Мы находимся в сложной группе. Португалия займет первое место. Сербия и Ирландия будут бороться за второе".

Как сообщает Report, об этом в интервью польскому сайту sport.tvp.pl сказал главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бязи.

Оценивая жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2022, итальянец сказал: "Cделаем все, что в наших силах. Знаем, что попали в пятую корзину, где не являемся фаворитами. Мы сделаем все возможное, чтобы играть лучше и раскрыть свой потенциал".

64-летний главный тренер сказал, что ситуация во время Второй карабахской войны не осталась незамеченной в национальной сборной: "Мы не играли в домашних матчах в Баку во время конфликта. Это было большой проблемой для нас. Также и пандемия усугубляет ситуацию".

Отметим, что в отборочном раунде чемпионата мира 2022 года в европейской зоне сборная Азербайджана сыграет в группе А с Португалией, Сербией, Ирландией и Люксембургом.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Favorit deyilik, amma əlimizdən gələni edəcəyik"

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