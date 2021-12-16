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Джанни Де Бьязи: Мы можем сказать свое слово в этой группе

Джанни Де Бьязи: Мы можем сказать свое слово в этой группе «Если так можно сказать, мы будем бороться в довольно сбалансированной группе.
Футбол
16 декабря 2021 г. 23:20
Джанни Де Бьязи: Мы можем сказать свое слово в этой группе

"Если так можно сказать, мы будем бороться в довольно сбалансированной группе".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи после жеребьевки нового сезона Лиги наций, где наша команда попала в третью группу Дивизиона C вместе с командами Словакии, Беларуси и Казахстана/Молдовы.

"Наверное, не скажу ничего нового, если назову сборную Словакии фаворитом нашей группы. С Беларусью и победителем пары Казахстан - Молдова будем вести напряженную борьбу. Но, думаю, если будем в хорошей форме под конец сезона, сможем сказать свое слово в этой группе", - заявил Де Бьязи.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Bu qrupda öz sözümüzü deyə bilərik"

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