Джанни Де Бьязи: Мы можем сказать свое слово в этой группе

«Если так можно сказать, мы будем бороться в довольно сбалансированной группе.

"Если так можно сказать, мы будем бороться в довольно сбалансированной группе".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи после жеребьевки нового сезона Лиги наций, где наша команда попала в третью группу Дивизиона C вместе с командами Словакии, Беларуси и Казахстана/Молдовы.

"Наверное, не скажу ничего нового, если назову сборную Словакии фаворитом нашей группы. С Беларусью и победителем пары Казахстан - Молдова будем вести напряженную борьбу. Но, думаю, если будем в хорошей форме под конец сезона, сможем сказать свое слово в этой группе", - заявил Де Бьязи.