Джанни Де Бьязи: Мы должны обыграть Беларусь завтра

Мы должны обыграть Беларусь завтра.

Мы должны обыграть Беларусь завтра.

Как передает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи на предматчевой пресс-конференции матча 4-го тура группы C3 Лиги наций с командой Беларуси.

«Мы, как команда, плохо начали турнир в плане результата, но хорошо выглядим в плане игры. Неплохо смотрелись против более сильной команды Словакии, могли взять одно очко. Можем добиться большего в Лиге наций. Надо завтра выиграть. Потом играем с Казахстаном, и их тоже можно обыграть. Постараемся набрать максимальное количество очков. У нас много моментов, но пока не можем забивать. Когда не забиваешь, сложно побеждать. За 11 дней проведем четвертую игру. Такая же ситуация и с нашими соперниками. Все силы приложим, чтобы победить», - заявил Де Бьязи.

Главный тренер заявил, что психологическое состояние не самое лучшее. «Но в футболе одна игра может изменить многое. Каждый игрок должен желать бороться до конца. Нужно вернуть веру в себя, тогда будут и голы, и результат. Несмотря на неудачные результаты, ребята бились в каждом матче», - отметил Де Бьязи.

Он также рассказал о ситуации с капитаном М.Медведым: «Пока неизвестно. Завтра утром будет тренировка, и там посмотрим на его состояние. Очень хотел, чтобы он завтра был с нами. Он помог бы нам».

Отметим, что матч Азербайджан – Беларусь начнется 13 июня в 20:00.