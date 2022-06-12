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Джанни Де Бьязи: Мы должны обыграть Беларусь завтра

Джанни Де Бьязи: Мы должны обыграть Беларусь завтра Мы должны обыграть Беларусь завтра.
Футбол
12 июня 2022 г. 21:52
Джанни Де Бьязи: Мы должны обыграть Беларусь завтра

Мы должны обыграть Беларусь завтра.

Как передает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи на предматчевой пресс-конференции матча 4-го тура группы C3 Лиги наций с командой Беларуси.

«Мы, как команда, плохо начали турнир в плане результата, но хорошо выглядим в плане игры. Неплохо смотрелись против более сильной команды Словакии, могли взять одно очко. Можем добиться большего в Лиге наций. Надо завтра выиграть. Потом играем с Казахстаном, и их тоже можно обыграть. Постараемся набрать максимальное количество очков. У нас много моментов, но пока не можем забивать. Когда не забиваешь, сложно побеждать. За 11 дней проведем четвертую игру. Такая же ситуация и с нашими соперниками. Все силы приложим, чтобы победить», - заявил Де Бьязи.

Главный тренер заявил, что психологическое состояние не самое лучшее. «Но в футболе одна игра может изменить многое. Каждый игрок должен желать бороться до конца. Нужно вернуть веру в себя, тогда будут и голы, и результат. Несмотря на неудачные результаты, ребята бились в каждом матче», - отметил Де Бьязи.

Он также рассказал о ситуации с капитаном М.Медведым: «Пока неизвестно. Завтра утром будет тренировка, и там посмотрим на его состояние. Очень хотел, чтобы он завтра был с нами. Он помог бы нам».

Отметим, что матч Азербайджан – Беларусь начнется 13 июня в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Sabah Belarusa qalib gəlməliyik"

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