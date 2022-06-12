Джанни Де Бьязи: Мы должны обыграть Беларусь завтра

Мы должны обыграть Беларусь завтра.
«Мы, как команда, плохо начали турнир в плане результата, но хорошо выглядим в плане игры. Неплохо смотрелись против более сильной команды Словакии, могли взять одно очко. Можем добиться большего в Лиге наций. Надо завтра выиграть. Потом играем с Казахстаном, и их тоже можно обыграть. Постараемся набрать максимальное количество очков. У нас много моментов, но пока не можем забивать. Когда не забиваешь, сложно побеждать. За 11 дней проведем четвертую игру. Такая же ситуация и с нашими соперниками. Все силы приложим, чтобы победить», - заявил Де Бьязи.
Главный тренер заявил, что психологическое состояние не самое лучшее. «Но в футболе одна игра может изменить многое. Каждый игрок должен желать бороться до конца. Нужно вернуть веру в себя, тогда будут и голы, и результат. Несмотря на неудачные результаты, ребята бились в каждом матче», - отметил Де Бьязи.
Он также рассказал о ситуации с капитаном М.Медведым: «Пока неизвестно. Завтра утром будет тренировка, и там посмотрим на его состояние. Очень хотел, чтобы он завтра был с нами. Он помог бы нам».
Отметим, что матч Азербайджан – Беларусь начнется 13 июня в 20:00.