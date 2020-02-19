Анси Аголли: Джанни Де Бьязи может принести сборной Азербайджана пользу

"Я выступал в сборной Албании под руководством Джанни Де Бьязи в течение пяти лет. Он очень быстро определяет футболистов, соответствующих его игровой системе".

Об этом Report сказал бывший футболист "Карабаха" Анси Аголли, комментируя информацию о кандидатуре Джанни Де Бьязи на пост главного тренера сборной Азербайджана.

Выступающий на данный момент в американском клубе "Нью-Йорк Космос" защитник албанского происхождения считает, что итальянский специалист принесет сборной только пользу.

По словам 38-летнего игрока, Джанни Де Бьязи очень дисциплинированный и ответственный тренер: "В основном он работает с футболистами над тактической подготовкой. Де Бьязи изменил наш футбольный менталитет, внес в команду дух победы. Вне зависимости от соперника, мы никого не остерегались. Он также является хорошим мотиватором. Вся Албания симпатизирует ему как специалисту. У него со всеми хорошие отношения".

Отметим, что выступающий в "Карабахе" в 2012 - 2019 годах Анси Аголли провел в сборной Албании 73 матча.

Что касается Джанни Де Бьязи, специалист возглавлял албанский клуб в 2011 - 2017 годах.