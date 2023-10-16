Джанни Де Бьязи: Мои игроки провели хороший матч с Австрией

Мы провели хорошую игру, правда не смогли полностью раскрыться в первом тайме. Но мы сохранили баланс и боролись наравне с соперником.
Как передает
Итальянский специалист выразил сожаление, что его подопечные не смогли реализовать голевой момент ближе к концу встречи.
"Во втором тайме игра шла хорошо, поэтому необходимости в заменах мы не видели. Мы сражались против сильной команды, но проиграли из-за реализованного сразу после перерыва пенальти. Австрия – хорошая команда. Но и мы развиваемся", - подчеркнул Де Бьязи.
Главный тренер добавил, что остался доволен игроками.