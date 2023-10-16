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Джанни Де Бьязи: Мои игроки провели хороший матч с Австрией

Джанни Де Бьязи: Мои игроки провели хороший матч с Австрией Мы провели хорошую игру, правда не смогли полностью раскрыться в первом тайме. Но мы сохранили баланс и боролись наравне с соперником.
Футбол
16 октября 2023 г. 23:21
Джанни Де Бьязи: Мои игроки провели хороший матч с Австрией

Мы провели хорошую игру, правда не смогли полностью раскрыться в первом тайме. Но мы сохранили баланс и боролись наравне с соперником.

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи на пресс-конференции по итогам домашнего матча отборочного раунда ЕВРО-2024 против команды из Австрии, в которой гости одержали минимальную победу.

Итальянский специалист выразил сожаление, что его подопечные не смогли реализовать голевой момент ближе к концу встречи.

"Во втором тайме игра шла хорошо, поэтому необходимости в заменах мы не видели. Мы сражались против сильной команды, но проиграли из-за реализованного сразу после перерыва пенальти. Австрия – хорошая команда. Но и мы развиваемся", - подчеркнул Де Бьязи.

Главный тренер добавил, что остался доволен игроками.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Avstriya ilə matçda yaxşı oynadıq, mübarizə apardıq"

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