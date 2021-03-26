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Джанни де Бьязи: Могу дать шанс другим игрокам в завтрашнем матче

Джанни де Бьязи: Могу дать шанс другим игрокам в завтрашнем матче Хотя мы посмотрели последний матч с участием сборной Катара, у нас нет обширной информации о сопернике. Основываясь на их матче с Люксембургом, могу сказать, что физически это достаточно сильный коллектив
Футбол
26 марта 2021 г. 22:08
Джанни де Бьязи: Могу дать шанс другим игрокам в завтрашнем матче

"Хотя мы посмотрели последний матч с участием сборной Катара, у нас нет обширной информации о сопернике. Основываясь на их матче с Люксембургом, могу сказать, что физически это достаточно сильный коллектив".

Как передает Report, об этом главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни де Бьязи заявил на пресс-конференции в преддверии матча с командой Катара.

65-летний специалист особо выделил нападающих соперника: "Данная встреча станет для нас важным тестом перед игрой с Сербией. После встречи с Португалией этот матч поможет нашей команде развиваться дальше. За короткое время невозможно выработать новый стиль игры. Перед матчем с Португалией я сказал футболистам, что хочу победить. Вместе с тем, по сравнению с первым таймом, во втором нам удалось показать совсем другую игру на поле. Могу дать шанс другим игрокам в завтрашнем матче. У нас широкий состав из 30 футболистов, и все они готовы".

Отметим, что матч состоится 27 марта на стадионе "Надьердей" в Дебрецене, Венгрия, и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Также отметим, что УЕФА включил Катар в группу А, в которую входят Азербайджан, Португалия, Сербия, Ирландия и Люксембург. Матчи с азиатской командой будут подготовительными.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Qətərlə matç bizim üçün vacib test olacaq"

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