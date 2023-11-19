Джанни Де Бьязи: Играть вдесятером было сложно, ребята не могли бы сделать большего

Сегодня было сложно играть вдесятером, ребята не могли бы сделать большего.

Сегодня было сложно играть вдесятером, ребята не могли бы сделать большего.

Как сообщает командированный в Брюссель корреспондент Report , об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи на пресс-конференции после выездной игры 10-го тура отборочного раунда ЕВРО-2024 против Бельгии, в которой хозяева одержали победу со счетом 5:0.

По словам 67-летнего специалиста, матч оказался крайне сложным.

"Мы играли против сильного соперника. У них была только одна ничья в группе, и то, это встреча, которая была не доиграна по понятным причинам. Нам трудно играть каждые три дня. Хотя мы набрали мало очков в квалификации, мы боролись до последнего", - подчеркнул Де Бьязи.

Итальянец также затронул появление на поле с первых минут Эдди Исрафилова.

"Мы должны были учитывать это с физической точки зрения. Эдди показал хорошую игру против Швеции. Наш план состоял в том, чтобы в перерыве заменить его Джошгуном Диниевым. Но это не получилось. Вторая половина игры мне понравилась больше, старт получился плохим. Мои команды никогда не должны сдаваться. Даже если мы останемся ввосьмером, мы должны сражаться до конца",- заключил главный тренер.