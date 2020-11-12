Джанни Де Бьязи: Это была важная игра для нашего развития

"Матч дал нам хорошую возможность испытать несколько игроков"

"Матч дал нам хорошую возможность испытать несколько игроков".

Как передает Report, об этом главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи заявил после выездной ничьей в товарищеском матче с командой Словении (0:0).

Итальянский наставник отметил силу соперника: "Мы хорошо начали матч. В первом тайме контролировали мяч. В начале встречи Исмаил Ибрагимли имел шанс отличиться, но, к сожалению, не воспользовался им".

Де Бьязи оценил проведенный матч как важный с точки зрения развития команды. Он также выразил удовлетворение игрой дебютантов: "В частности, Теллюр Муталлимов лучше провел первый тайм. Вышедший на поле во второй половине Муса Гурбанлы мало получал мяч, но сумел проявить себя с лучшей стороны".

Главный тренер назвал очень важным выездной матч с Хорватией в рамках Лиги Наций, который состоится 14 ноября. "В первом тайме мы сыграли неплохо. К сожалению, результат оказался неудовлетворительным".