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Джанни де Бьязи: Эти две игры важны с точки зрения обретения уверенности

Джанни де Бьязи: Эти две игры важны с точки зрения обретения уверенности До отборочного этапа осталось 122 дня. Эти две игры важны с точки зрения обретения уверенности.
Футбол
15 ноября 2022 г. 20:40
Джанни де Бьязи: Эти две игры важны с точки зрения обретения уверенности

До отборочного этапа осталось 122 дня. Эти две игры важны с точки зрения обретения уверенности.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни де Бьязи на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Молдовой.

Итальянский специалист пояснил, что для продвижения необходимо чего-то очень сильно захотеть: "Это также важно с точки зрения стабильности. Как видите, я всегда в Баку, слежу за всеми играми. Сейчас в лагере 26 игроков. Эти игроки могут нам помочь в отборочном этапе".

Отметим, что матч Молдова - Азербайджан, который состоится 16 ноября на стадионе "Зимбру" в Кишиневе, начнется в 21:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Bu iki oyun inam qazanmaq baxımından vacibdir"

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