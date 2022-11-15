Джанни де Бьязи: Эти две игры важны с точки зрения обретения уверенности

До отборочного этапа осталось 122 дня. Эти две игры важны с точки зрения обретения уверенности.

До отборочного этапа осталось 122 дня. Эти две игры важны с точки зрения обретения уверенности.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни де Бьязи на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Молдовой.

Итальянский специалист пояснил, что для продвижения необходимо чего-то очень сильно захотеть: "Это также важно с точки зрения стабильности. Как видите, я всегда в Баку, слежу за всеми играми. Сейчас в лагере 26 игроков. Эти игроки могут нам помочь в отборочном этапе".

Отметим, что матч Молдова - Азербайджан, который состоится 16 ноября на стадионе "Зимбру" в Кишиневе, начнется в 21:00 по бакинскому времени.