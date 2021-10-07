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Джанни Де Бьязи: Если мы покажем хорошую игру, противнику придется несладко

Джанни Де Бьязи: Если мы покажем хорошую игру, противнику придется несладко Я сейчас думаю только об игре с Ирландией, а все, что касается будущего, я отодвинул на задний план. Я верю, что если мы покажем хорошо организованную игру, противнику придется несладко.
Футбол
7 октября 2021 г. 10:33
Джанни Де Бьязи: Если мы покажем хорошую игру, противнику придется несладко
Джанни де Бьязи

Я сейчас думаю только об игре с Ирландией, а все, что касается будущего, я отодвинул на задний план. Я верю, что если мы покажем хорошо организованную игру, противнику придется несладко.

Как передает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи в интервью изданию İndependent.ie, говоря о предстоящей в Баку игре со сборной Ирландии в рамках отборочного тура чемпионата мира 2022 года.

65-летний специалист напомнил об игре в Дублине со счетом 1:1: "Этот результат был справедливым, учитывая, какую игру мы показали на поле. Однако в последние минуты мы пропустили гол, и это было неприятно. Я считаю, что у Ирландии хорошая команда, и там представлены молодые игроки, показывающие качественную игру. Многие из них играют в Премьер-лиге Англии. Поэтому к этому сопернику мы всегда относимся с большим вниманием".

Матч Азербайджан-Ирландия состоится 9 октября на Бакинском олимпийском стадионе и стартует в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "İrlandiya millisi üçün həyatı çətinləşdirə bilərik"

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