Джанни Де Бьязи: Если мы покажем хорошую игру, противнику придется несладко

Я сейчас думаю только об игре с Ирландией, а все, что касается будущего, я отодвинул на задний план. Я верю, что если мы покажем хорошо организованную игру, противнику придется несладко.

Я сейчас думаю только об игре с Ирландией, а все, что касается будущего, я отодвинул на задний план. Я верю, что если мы покажем хорошо организованную игру, противнику придется несладко.

Как передает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи в интервью изданию İndependent.ie, говоря о предстоящей в Баку игре со сборной Ирландии в рамках отборочного тура чемпионата мира 2022 года.

65-летний специалист напомнил об игре в Дублине со счетом 1:1: "Этот результат был справедливым, учитывая, какую игру мы показали на поле. Однако в последние минуты мы пропустили гол, и это было неприятно. Я считаю, что у Ирландии хорошая команда, и там представлены молодые игроки, показывающие качественную игру. Многие из них играют в Премьер-лиге Англии. Поэтому к этому сопернику мы всегда относимся с большим вниманием".

Матч Азербайджан-Ирландия состоится 9 октября на Бакинском олимпийском стадионе и стартует в 20:00.