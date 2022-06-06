Джанни Де Бьязи: Азербайджанские футболисты могут добиться хороших результатов в Италии

"В Азербайджане есть молодые люди, которые могут добиться хороших результатов в Италии. Я имею ввиду некоторых ребят, которые уже дебютировали в сборной. Но не буду называть имен".

"В Азербайджане есть молодые люди, которые могут добиться хороших результатов в Италии. Я имею ввиду некоторых ребят, которые уже дебютировали в сборной. Но не буду называть имен".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи в интервью изданию Torino.repubblica.

66-летний специалист также рассказал о целях сборной Азербайджана: "Мы хотим создать команду, которая будет стремиться к вершине Лиги наций. В нашей группе лидирует Словакия. Мы боремся за второе место в борьбе с остальными".

Главный тренер сборной Азербайджана коснулся также матча со сборной Беларуси, который пройдет сегодня в Сербии: "Из-за санкции УЕФА мы будем играть выездной матч в Нови-Саде. Я должен сосредоточиться на матче в течение 90 минут, других мыслей быть не должно", - сказал Де Бьязи.

Матч на стадионе "Караджордже" начнется в 22:45 по бакинскому времени.