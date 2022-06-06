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Джанни Де Бьязи: Азербайджанские футболисты могут добиться хороших результатов в Италии

Джанни Де Бьязи: Азербайджанские футболисты могут добиться хороших результатов в Италии "В Азербайджане есть молодые люди, которые могут добиться хороших результатов в Италии. Я имею ввиду некоторых ребят, которые уже дебютировали в сборной. Но не буду называть имен".
Футбол
6 июня 2022 г. 10:07
Джанни Де Бьязи: Азербайджанские футболисты могут добиться хороших результатов в Италии

"В Азербайджане есть молодые люди, которые могут добиться хороших результатов в Италии. Я имею ввиду некоторых ребят, которые уже дебютировали в сборной. Но не буду называть имен".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи в интервью изданию Torino.repubblica.

66-летний специалист также рассказал о целях сборной Азербайджана: "Мы хотим создать команду, которая будет стремиться к вершине Лиги наций. В нашей группе лидирует Словакия. Мы боремся за второе место в борьбе с остальными".

Главный тренер сборной Азербайджана коснулся также матча со сборной Беларуси, который пройдет сегодня в Сербии: "Из-за санкции УЕФА мы будем играть выездной матч в Нови-Саде. Я должен сосредоточиться на матче в течение 90 минут, других мыслей быть не должно", - сказал Де Бьязи.

Матч на стадионе "Караджордже" начнется в 22:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Azərbaycanın gənc futbolçuları İtaliyada yaxşı işlər görə bilər"

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