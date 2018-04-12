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    Джанлуиджи Буффон впервые получил красную карточку В Лиге Чемпионов

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Буффон впервые в карьере был удалён в матче Лиги чемпионов.

    Как передает Report, голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон получил прямую красную карточку в концовке ответного матча с «Реалом» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов. 40-летний футболист был наказан арбитром Майклом Оливером за слишком бурные споры, после того как рефери поставил пенальти в ворота туринской команды.

    Голкипер провёл 117 встреч в главном клубном европейском турнире.

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