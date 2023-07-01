Джанлуиджи Буффон раздумывает о завершении игровой карьеры

Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон задумался о завершении игровой карьеры.

Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон задумался о завершении игровой карьеры.

Как передает Report со ссылкой на сайт журналиста Джанлука ди Марцио, Буффон определит свою дальнейшую судьбу в ближайшее время. Сейчас он выбирает между завершением профессиональной карьеры, дальнейшей игрой за "Парму" и переездом в Саудовскую Аравию.

В минувшем сезоне Джанлуиджи Буффон сыграл 19 матчей во всех турнирах, пропустив 24 гола и пять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

45-летний Буффон на данный момент является игроком "Пармы". Джанлуиджи принял участие в пяти чемпионатах мира (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). В 2006 году стал победителем этого турнира, а также был признан его лучшим голкипером. Ранее Буффон выступал в "Ювентусе" и ПСЖ.